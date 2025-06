Suposto mandante do assassinato de dupla de caseiros é preso no Norte de Minas

A Polícia Civil prendeu Carlos Eduardo Silva Santos, apontado como o executor dos homicídios de Cândido Martins Maia Júnior, o Duzinho, e Edmar de Azevedo, o Zoião. A prisão ocorreu em Bocaiúva, a cerca de 370 km de Belo Horizonte, no Norte de Minas, durante uma operação com 15 agentes. Os amigos, ambos de 59 anos, foram encontrados mortos e amordaçados em uma área de mata de difícil acesso, na zona rural de Baldim, a 100 km de BH, no dia 11 de maio. Quatro suspeitos já haviam sido presos anteriormente e alegaram ter sido pagos apenas para indicar onde ficava a casa das vítimas. A principal linha de investigação aponta vingança por causa da venda de um imóvel envolvendo Duzinho. Um sexto suspeito continua foragido. Documentos e celulares apreendidos devem ajudar nas próximas fases da investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!