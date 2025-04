Suspeito de divulgar fotos íntimas de ex-companheira é preso no Rio de Janeiro

Robson Rodrigues Pena foi preso em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, após descumprir uma medida protetiva contra sua ex-esposa, Rafaela Ramos Chaves. A mulher relatou que Robson a ameaçava e divulgava fotos íntimas para intimidá-la. Após a prisão, Robson foi levado à delegacia e deve ser transferido para Belo Horizonte para responder pelos crimes.



