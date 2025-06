Suspeito de matar e enterrar vizinhos na Grande BH pode ter sido motivado pela posse da casa

A investigação sobre os dois corpos encontrados em Ribeirão das Neves, na Grande BH, ganhou novos desdobramentos. Além da brutalidade dos assassinatos, agora a polícia apura se o suspeito, João Vitor Fernandes, de 28 anos, teria cometido os crimes com o objetivo de tomar posse do imóvel. Segundo vizinhos, ele chegou a afirmar que “comprou a casa por R$ 20 mil”, mas não apresentou documentos. Os moradores estranharam o sumiço das vítimas, Jairo Vieira e Anderson Brandão, e notaram que João Vitor ocupava a residência sem autorização. Perícias revelaram que os corpos foram ocultados no quintal. A polícia agora investiga se a motivação foi patrimonial e confirmou que exames de DNA serão feitos para identificar oficialmente as vítimas.



