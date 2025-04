Suspeito finge amarrar cadarço e furta carro em menos de um minuto em BH

Uma mulher teve seu carro roubado em menos de um minuto próximo a um shopping no bairro Juliana, na região norte de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que um suspeito leva apenas 15 segundos para destravar a porta do veículo. A vítima recebeu uma ligação de tentativa de golpe, pedindo R$ 2000 para devolver o carro. A família registrou a ocorrência e busca recuperar o bem, contando com o apoio de amigos e policiais que ajudam na divulgação de informações.