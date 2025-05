Suspeito furta corrente e é flagrado por raio-X com objeto no estômago em Santa Luzia (MG)

Um exame de raio-X ajudou a polícia a prender um dos suspeitos de um furto de correntinha no centro de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além do homem, outros dois foram detidos dentro do Shopping Popular da cidade.



O furto aconteceu na tarde da última quarta-feira (30), quando os três suspeitos roubaram uma correntinha de ouro de uma vítima. A Polícia Militar foi acionada e iniciou uma operação de cerco e bloqueio para localizar os criminosos.



Durante a abordagem, a vítima revelou ter visto que um dos homens teria engolido a correntinha. Após a confissão do suspeito de que havia ingerido a peça, foi realizado um exame de raio-X que confirmou a presença da correntinha no estômago do homem. A vítima e testemunhas reconheceram os autores, presos em flagrante.



