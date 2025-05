Taxista flagra roubo de celular e tenta atropelar o assaltante em Belo Horizonte

Um assaltante em uma motocicleta tentou roubar o celular de uma mulher distraída, no bairro Lurdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O taxista que presenciou a ação, bateu com o carro na moto do suspeito para impedir a fuga do criminoso. O autor deixou para trás seu próprio celular, que estava desbloqueado, facilitando sua identificação pela polícia. O taxista, com 15 anos de profissão, relatou que agiu por impulso ao ver a cena, visando ajudar a vítima. Até agora, o celular roubado não foi recuperado e ninguém foi preso.



