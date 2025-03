Testemunhas relatam drama para salvar adolescente arrastada por enxurrada em BH

Testemunhas envolvidas no resgate de Raphaela Vitória Oliveira Moura, de 14 anos, contam momentos de tensão. A adolescente foi levada por uma enxurrada durante fortes chuvas que atingiram a região do Barreiro, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (24). Envolvidos no resgate afirmam que a ação durou ao todo cerca de dez minutos, em que a menina ficou submersa debaixo de um caminhão estacionado no local. Para retirar a adolescente, a estratégia foi tentar fazer uma barreira para conter o fluxo de água. “Nos movimentamos, primos, amigos, para tentar tirar a menina de debaixo do carro”.



“É uma sensação de impotência, desce muita água. Não tem para onde a água escorrer”. Um comerciante da região afirma que a situação é recorrente, em todo período chuvoso a rua fica coberta pela água.