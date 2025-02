Tiroteio deixa um morto e quatro feridos em oficina no bairro Monte Azul, em BH

Uma pessoa foi morta e outras quatro ficaram feridas depois que um grupo chegou atirando em um comércio, no bairro Monte Azul, na região Norte de Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagram o momento em que duas motos chegam, com dois homens em cada, e dão início ao tiroteio. A polícia ainda não sabe a motivação do crime e investiga as hipóteses.