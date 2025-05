Veja detalhes sobre corpos encontrados em apartamento de BH; vítima deixa carta de despedida

Acompanhe os detalhes sobre os corpos encontrados mortos em um apartamento na região Centro-sul de Belo Horizonte nesta sexta-feira (9). Avó, filha, neta e quatro cachorros estavam desaparecidos desde o último sábado (3). A família foi encontrada pela síndica do condomínio trancada dentro do imóvel. No apartamento, a polícia achou carvão em bandejas e janelas vedadas. A filha, de 40 anos, deixou uma carta de despedida e, segundo amigos próximos, sofria de depressão. A Polícia Civil investiga se mortes foram propositais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!