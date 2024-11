Vídeo de agressão leva polícia a descobrir disputa por tráfico de drogas na Grande BH

A partir de um vídeo de agressão a um homem que circulou nas redes sociais, a Polícia Civil e Militar do estado de Minas iniciaram uma investigação sobre a disputa por pontos de tráfico de drogas entre os bairros Jardim Alvorada, em Ribeirão das Neves, e Bom Jesus, em Contagem. As agressões registradas no vídeo são brutais e quatro homens que aparecem nas imagens foram presos. Além dos suspeitos, foram apreendidos cinco armas, diversos tipos de drogas, vasto material para dolagem, munição, quatro miras a laser, R$4.120, um drone e dois veículos.