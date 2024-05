Alto contraste

Congresso automotivo reúne especialistas para falar sobre mercado de revendas em BH Evento vai contar com palestras e expositores para fomentar setor automobilístico (Reprodução/Redes Sociais)

O 2º Congresso Automotivo da Assovemg (Associação dos Revendedores de Veículos no Estado de Minas Gerais) reúne especialistas para falar sobre o mercado de revendas de veículos neste sábado (18) e domingo (19), na avenida Augusto de Lima, no Minascentro, na região central de Belo Horizonte. O evento vai contar com palestras e expositores para fomentar o setor automobilístico, visando explorar as inovações e transformações do mundo dos automóveis.

Com o tema “Inovações Disruptivas e Transformações Comportamentais”, a convenção vai trazer novidades sobre tecnologia treinamento, opções de captação de estoque, crédito, proteção, locação, produtos e serviços.

“É um Congresso realizado a cada dois anos e que, nesta edição, contará com a novidade de trazer também expositores. Elaboramos essa grade de palestrantes com muito carinho, pensando no que há de melhor para apresentar aos lojistas, visando sempre o benefício final do consumidor”, conta o presidente da Assovemg, Glenio Junior.

Confira a lista de palestrantes:

- Caio Carneiro, expert em estratégia e vendas;

- Alfredo Soares, mentor em marketing digital e vendas;

- Joel Jota, ex-atleta e especialista em performance e liderança;

- Alexandre Assis, especialista em gestão, controladoria e auditoria;

- Miguel Lannes, diretor de Inteligência Artificial e colunista da revista Exame;

- Bruno Daibert, perito automotivo;

- Rita Mundim, economista;

- Oscar Schmidt, ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete

Serviços

Evento: 2º Congresso Automotivo da Assovemg

Local: Minascentro - Avenida Augusto de Lima, 785, Centro

Data: 18 e 19 de maio

Horário: 21h