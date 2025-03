Deputado Rogério Correia anuncia licença da Câmara para recuperação pós-cirurgia de câncer de próstata Parlamentar mineiro reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença Minas Gerais|Rosildo Mendes / Record Minas 30/03/2025 - 21h44 (Atualizado em 30/03/2025 - 21h44 ) twitter

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2024, anunciou neste domingo (30) que se afastará de suas atividades parlamentares na Câmara dos Deputados por três semanas. O motivo da licença é a recuperação pós-operatória de uma cirurgia para tratar um câncer de próstata.

Rogério Correia compartilhou a notícia com seus seguidores e tranquilizou sobre seu estado de saúde Rosildo Mendes Santos

Em uma publicação nas redes sociais, Rogério Correia compartilhou a notícia com seus seguidores e tranquilizou sobre seu estado de saúde. “Após enfrentar e superar uma cirurgia de câncer de próstata, vou tirar uma breve licença para me recuperar com a atenção que preciso. Em três semanas estarei, presencialmente, de volta às atividades parlamentares e aos afazeres do nosso mandato”, escreveu o deputado.

O parlamentar também aproveitou para destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, incentivando a realização de exames regulares. “Cuidar da saúde é um ato de amor próprio e de responsabilidade com nossa família e comunidade. Não deixe para depois: faça seus exames regularmente e se informe”, ressaltou.

Correia agradeceu o apoio recebido e reforçou seu compromisso com o mandato. “Obrigado pela solidariedade e carinho, pessoal. Até logo. Sempre na luta!”, concluiu.