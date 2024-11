Exclusivo: em um mês, sete desembargadores do TJ Militar de MG receberam R$ 1 milhão Especialistas aponta que supersalários estão ligados a benefícios extras repassados aos magistrados; apenas um deles recebeu R$ 280 mil Minas Gerais|Ezequiel Fagundes, da RECORD MINAS 04/11/2024 - 20h40 (Atualizado em 06/11/2024 - 19h28 ) twitter

Desembargadores do TJMMG (Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais) receberam este ano salários que, somados, chegam a R$ 10 milhões. Apenas um dos juízes recebeu, em um único mês, R$ 280 mil, conforme aponta levantamento do jornalismo da RECORD MINAS.

Em setembro deste ano, mês com dado mais recente, o Estado empenhou R$ 1,1 milhão para pagar os salários de sete desembargadores do Tribunal Militar. No portal da transparência, é possível verificar o valor recebido por cada um deles. Veja os valores referentes a setembro:

Desembargador Jadir Silva, presidente do Tribunal: R$ 183.095,26

desembargador James Ferreira Santos, vice-presidente: R$ 180.407,39

desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, corregedor do Tribunal: R$ 169.685,70

desembargador Fernando José Armando Ribeiro, ouvidor: R$ 69.122,59

desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, diretor da Escola Judicial Militar: R$ 183.929,28

desembargador Rúbio Paulino Coelho: R$ 179.154,40

desembargador Osmar Duarte Marcelino: R$ 179.901,60

Junho foi o mês em que Minas Gerais mais gastou para bancar os contracheques dos desembargadores do TJMMG. O valor total foi de R$ 1,4 milhão. Já julho foi o mês em que o presidente Jadir Silva recebeu o maior salário de 2024, com vencimentos de R$ 280 mil brutos.

Veja o gasto mensal de 2024 com o pagamento dos desembargadores:

Janeiro: R$ 771.427,88

R$ 771.427,88 Fevereiro: R$ 1.083.817,73

R$ 1.083.817,73 Março: R$ 1.084.653,77

R$ 1.084.653,77 Abril: R$ 1.297.716,93

R$ 1.297.716,93 Maio: R$ 1.097.420,31

R$ 1.097.420,31 Junho: R$ 1.414.600,29

R$ 1.414.600,29 Julho: R$ 1.248.233,69

R$ 1.248.233,69 Agosto: R$ 1.094.216,55

R$ 1.094.216,55 Setembro: R$ 1.145.295,9

R$ 1.145.295,9 Total: R$ 10.237.377

Pela Constituição, o maior salário do funcionalismo público no Brasil é o do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), que recebe R$ 44 mil por mês. No Tribunal de Justiça Militar de Minas, o salário-base pago aos desembargadores é de R$ 39 mil, mas o contracheque deles é turbinado todo mês por quatro penduricalhos: vantagens pessoais, indenizações, vantagens eventuais e gratificações.

“Os tribunais vêm inventando uma série de outras verbas, chamando-as de verbas indenizatórias, o que faz com que juízes ganhem mais do que o teto permitido pela Constituição”, comenta Alexandre Bahia, especialista em direito constitucional.

Respostas

O Tribunal de Justiça Militar informou que todos os pagamentos obedecem à lei e às determinações do Conselho Nacional de Justiça.

O TJMMG reforçou, ainda, que os vencimentos dos magistrados não representam a remuneração mensal regular deles e que os valores se referem a pagamentos indenizatórios que incluem, por exemplo, indenizações de férias-prêmio e de férias anuais.

‌



Procurado, o TCE-MG (Tribunal de Contas de Minas Gerais) disse que não pode se manifestar previamente, para não ferir o processo legal e antecipar o julgamento.

O Ministério Público informou que cabe ao Conselho Nacional de Justiça fazer o controle dos atos administrativos e financeiros dos Tribunais de Justiça, incluindo os da Justiça Militar.

Histórico

A Justiça Militar no Brasil foi criada com a chegada da família real portuguesa, no início do século XIX. Com o passar dos anos, estes tribunais foram abolidos em praticamente todos os estados, exceto em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. A função principal da Corte hoje é julgar crimes envolvendo militares.

Assista mais detalhes sobre o histórico no vídeo no topo da reportagem.