Família comemora alta de jovem internada por quatro meses após acidente de moto na Grande BH

Rafaela Xavier deixou o Hospital Cristiano Machado em Sabará, na Grande BH, após mais de quatro meses internada devido a um grave acidente de moto. No acidente, seu marido não sobreviveu. Rafaela chegou ao hospital com ferimentos severos e foi declarada morta temporariamente antes de ser reanimada. Sua recuperação envolveu cirurgias extensas e fisioterapia. Durante o tratamento, Rafaela se mostrou resiliente, o que inspirou a equipe médica e sua família, que esteve constantemente presente, auxiliando em sua recuperação. Ao retornar para casa no bairro Tupi, na região Norte de BH, a jovem foi recebida com uma festa de amigos e vizinhos, celebrando sua resistência e recuperação.



