Idoso de 89 anos morre durante incêndio em residência em Ribeirão das Neves Fogo começou em cômodos da casa e se espalhou rapidamente; vítima foi encontrada sem vida pelos bombeiros Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 13/07/2025 - 17h46 (Atualizado em 13/07/2025 - 17h46 )

Um idoso de 89 anos morreu no início da noite deste domingo (13), durante um incêndio em uma residência na Alameda Cardeais, no bairro Vale do Ouro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em um dos cômodos da casa e se espalhado rapidamente pelos demais. Assim que chegaram ao local, os militares iniciaram imediatamente as buscas, já que havia a informação de que um homem de aproximadamente 89 anos estaria dentro da residência.

Infelizmente, o idoso foi encontrado sem vida. Os bombeiros continuam atuando no local para garantir o controle total das chamas e realizar o rescaldo. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar a estrutura da casa após o incêndio.