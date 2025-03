A partir desta terça (11),motoristas começam a pagar pedágio na BR-040, entre BH e Goiás

A partir desta terça-feira (11), os motoristas que trafegam pelo trecho da BR-040, entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO), começarão a pagar pedágio. O valor da tarifa varia entre R$ 11,30 e R$ 15,50, um aumento em relação ao valor anterior, que era de R$ 6,30. A cerimônia de início das operações da concessionária Via dos Cristais, responsável pela gestão da rodovia, aconteceu em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.



Em entrevista, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) descartou qualquer possibilidade de redução nas tarifas de pedágio. Além disso, ele anunciou que, na próxima semana, será iniciada a operação da "Rota Zebu", que liga Betim a Uberaba.



