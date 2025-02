Acidente entre quatro veículos mata uma pessoa e deixa outras três feridas na Grande BH

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente na BR-040, em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre as vítimas, estavam duas crianças. Quatro veículos, sendo dois carros, uma carreta e uma moto, se envolveram na batida, na altura do bairro Vale da Prata.



Os policiais rodoviários não souberam informar como dois outros veículos participaram da dinâmica do acidente. O piloto da moto, um entregador de 28 anos, morreu no local. As quatro vítimas, incluindo as duas crianças, foram socorridas e levadas ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. As causas do acidente ainda serão investigadas.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.