Acidente envolvendo carreta e moto deixa dois feridos no Anel Rodoviário em BH

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (10), no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte.



O acidente envolveu uma carreta bitrem e uma moto. Segundo o condutor da carreta, ele foi avisado por outros motoristas para olhar a roda. Quando viu, o motociclista e a garupa já estavam debaixo do veículo.



Na moto, estavam um casal de noivos, de aproximadamente 40 anos. Eles foram levados, em estado grave, para o hospital.



A perícia já está no local.