“Acredito que ele estava planejando”, diz parente sobre sobrinho que matou tia na Grande BH

Parentes de Rosinei Quirino, de 47 anos, morta pelo sobrinho no último sábado (23), acreditam que o crime foi planejado. Rosinei era cozinheira e morava perto da mãe e dos irmãos, no bairro Novo Horizonte, em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo dela foi encontrado enrolado em um lençol na própria casa.



Para Marli Quirino, irmã da vítima, o crime foi planejado. “Ele enrolou, pediu carrinho para o meu esposo. Acredito que ele estava planejando sumir com ela, colocar fogo no corpo”, contou Marli. O sobrinho da vítima, Henderson Augusto Quirino da Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime.



De acordo com o boletim de ocorrência, depois de cometer o crime, o sobrinho ainda furtou um botijão de gás da casa da vítima e vendeu por R$ 90 reais. Na delegacia, Henderson disse que matou a tia, porque ela teria contado para a família que ele teria tentado estuprá-la dois dias antes.



A Polícia Civil informou que o inquérito será aberto, para investigar as circunstâncias do crime.