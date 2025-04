Quitandas e Quitandeiras: aprenda a fazer entremet de queijo com recheio de goiabada

O quadro Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (25) ensina como preparar uma sobremesa inovadora, combinando goiabada e queijo em um doce francês. Josué, formado em gastronomia, mudou sua trajetória profissional depois do nascimento da filha Liz, que inspirou a abertura de uma hamburgueria junto com a esposa.



Confira os ingredientes:



- 815g de cream cheese



- clara de ovos



- gelatina



- água mineral



- 160g de açúcar cristal



- 75g de queijo parmesão



- 350g de goiaba



- 150g de goiabada cascão



- 1g de goma xantana



