Apreensão de drogas e armas causa prejuízo de R$ 4 milhões ao crime organizado na Grande BH

Dois homens e uma mulher foram presos pela Polícia Militar Rodoviária em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, após uma denúncia anônima. O trio foi flagrado com um carregamento de armas, drogas e dinheiro, escondido em um fundo falso de uma caminhonete. Durante a abordagem, os policiais apreenderam fuzil, submetralhadora, pistolas, munições de grosso calibre, 59 kg de crack, 25 kg de cocaína e R$ 286 mil em espécie. Também foram recolhidas balanças e outros materiais usados no tráfico. Segundo a PM, os suspeitos tinham a função de reabastecer o mercado de drogas na Grande BH. Dois deles já tinham passagens pela polícia. A ação causou um prejuízo estimado em R$ 4 milhões ao tráfico de drogas.



