Assaltantes aproveitam festa de aniversário e furtam carro em BH

Um furto de veículo ocorreu no bairro Santa Mônica, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, no momento em que o proprietário do carro celebrava o aniversário de três anos de sua filha com a família. Câmeras de segurança registraram o crime, mas o automóvel não possuía seguro. A vítima relatou que, enquanto ele e seus familiares estavam reunidos para a comemoração, o carro foi levado. O incidente deixou a família surpresa e abalada, especialmente no dia de festa. Veja a reportagem completa no vídeo acima.