Associação Mineira de Cronistas Esportivos é alvo de furto em BH

Criminosos invadiram, na madrugada desta segunda-feira (8), a sede da Associação Mineira de Cronistas Esportivos (AMCE), localizada no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte. O local foi encontrado arrombado por dois funcionários ao chegarem para trabalhar.



Segundo a direção da associação, os suspeitos levaram uma televisão, cerca de 200 metros de fiação elétrica e até o medidor de energia do imóvel. A Polícia Militar foi acionada, e um boletim de ocorrência foi registrado. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para realizar os levantamentos iniciais. Até o momento, ninguém foi preso, e o caso segue sob investigação.



