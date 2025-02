Atlético e Cruzeiro se unem em prol de crianças com doenças raras no Mineirão

Antes da bola rolar no Mineirão, neste domingo(9), a Federação Mineira de Futebol promoveu uma campanha para ajudar pessoas com doenças raras, com o apoio dos times do Atlético e Cruzeiro. Mais de 130 crianças entraram em campo com os jogadores, pedindo mais qualidade de vida, acesso a tratamentos e inclusão.



A campanha faz parte da promoção do "Dia Mundial das Doenças Raras", celebrado anualmente em 28 de fevereiro. De acordo com Marcelo Aro, a campanha "Raros em Campo" busca mostrar que as famílias dos portadores de doenças raras não estão sozinhas, além de levar esperança para aqueles que se sentem desamparados. Veja a reportagem completa no vídeo acima.