Aulas na rede municipal voltam, nesta quarta-feira (05), em Belo Horizonte

A partir desta quarta-feira (5), mais de 169 mil estudantes da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME-BH) e da rede parceira retornam às aulas para o ano letivo de 2025. São 55 mil alunos na educação infantil, 114 mil no ensino fundamental e 30 mil nas creches parceiras.



Para a volta às aulas, a BHTrans faz uma operação especial de trânsito. Ao todo, cerca de 120 agentes da Guarda Municipal e BHTrans vão atuar nas ações de fiscalização nas escolas de todas as regiões da capital para garantir a fluidez do trânsito e segurança dos pedestres.



As ações ocorrerão em parceria com a equipe da BHTrans Educa, que fará abordagens alertando os alunos e demais pedestres sobre como fazer uma travessia segura, sem risco de atropelamento. Veja mais informações no vídeo acima.