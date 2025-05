Belo Horizonte é confirmada como uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027

Belo Horizonte foi oficialmente confirmada como uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. O anúncio foi feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante uma transmissão exibida nos telões do Mineirão, acompanhada por autoridades locais e representantes esportivos. Estiveram presentes no estádio o prefeito Álvaro Damião (União Brasil), secretários de Estado e representantes da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), celebrando a escolha da capital mineira para receber um dos maiores eventos do esporte mundial.



A cidade já se prepara para aprimorar sua infraestrutura, com destaque para a mobilidade urbana. Entre as ações previstas, está a ampliação das linhas de metrô para facilitar o deslocamento durante o torneio. “É um dia muito especial para mim e para todo o povo de Belo Horizonte”, afirmou o prefeito durante o evento no Mineirão.



