Briga de torcidas deixa seis feridos antes do clássico no Mineirão, em BH

A Polícia Militar atualizou o número de feridos em uma briga entre torcidas organizadas, antes do clássico entre Atlético e Cruzeiro, neste domingo (9), na Avenida Doutor Álvaro Camargos, no bairro São João Batista, em Venda Nova. O total de vítimas subiu para seis.



Segundo a Guarda Municipal, a confusão teve início nas proximidades de onde funciona a base de uma torcida organizada do Cruzeiro, que foi surpreendida por cerca de 60 torcedores do Atlético, o que gerou a violência. Veja a reportagem completa no vídeo acima.