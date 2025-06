Briga por dívida deixa homem gravemente ferido em condomínio de Belo Horizonte

No bairro Piratininga, na região de Venda Nova, uma briga por dívida terminou em uma violenta agressão. O jovem, de 25 anos, foi atacado no estacionamento de um condomínio por um homem de 37 anos, depois que eles se desentenderam por danos em uma motocicleta emprestada. A vítima, com ferimentos graves, está internada no Hospital Risoleta Neves e corre risco de morte. O autor da agressão, que já tinha passagens por roubo, fugiu, mas foi encontrado pela polícia e deverá responder por tentativa de homicídio.



