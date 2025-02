Brumadinho: seis anos após tragédia, moradores pedem justiça e reparação

No próximo sábado (25), a tragédia de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, que causou a morte de 270 pessoas, incluindo duas grávidas, completará seis anos. Três vítimas, chamadas de "joias", ainda permanecem desaparecidas. O desastre também gerou um impacto ambiental sem precedentes, que até hoje não foi totalmente reparado.



Para lembrar as vítimas e cobrar respostas, lideranças políticas e comunitárias da cidade organizaram a conferência "Seis anos sem justiça, seis anos sem reparação". Os organizadores afirmam que, além das vidas perdidas, até o momento pouco ou quase nada foi feito em termos de reparação para as famílias afetadas e para o meio ambiente da região.



