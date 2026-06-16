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Bulldog francês é baleado em avenida de BH; tutor tenta impedir novos disparos

Câmeras registraram o momento em que homem atira contra o animal; cachorro foi atingido no abdômen e segue internado sem risco de morte

MG no Ar|Do R7

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Um cachorro da raça bulldog francês foi baleado na tarde desta segunda-feira (15) na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Jardim América, região Oeste de Belo Horizonte. O animal, chamado Bruce, foi atingido por dois tiros no abdômen e precisou ser levado às pressas para uma clínica veterinária. Apesar da gravidade da ocorrência, o cão não corre risco de morte e permanece internado em observação.

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