Bulldog francês é baleado em avenida de BH; tutor tenta impedir novos disparos
Câmeras registraram o momento em que homem atira contra o animal; cachorro foi atingido no abdômen e segue internado sem risco de morte
Um cachorro da raça bulldog francês foi baleado na tarde desta segunda-feira (15) na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Jardim América, região Oeste de Belo Horizonte. O animal, chamado Bruce, foi atingido por dois tiros no abdômen e precisou ser levado às pressas para uma clínica veterinária. Apesar da gravidade da ocorrência, o cão não corre risco de morte e permanece internado em observação.
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