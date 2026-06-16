Bulldog francês é baleado em avenida de BH; tutor tenta impedir novos disparos

Um cachorro da raça bulldog francês foi baleado na tarde desta segunda-feira (15) na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Jardim América, região Oeste de Belo Horizonte. O animal, chamado Bruce, foi atingido por dois tiros no abdômen e precisou ser levado às pressas para uma clínica veterinária. Apesar da gravidade da ocorrência, o cão não corre risco de morte e permanece internado em observação.