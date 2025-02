Câmera flagra homem furtando carro de R$ 45 mil no Belvedere, em BH

A Polícia Civil investiga o furto de um carro avaliado em R$45 mil reais, que ainda não estava quitado, e foi levado enquanto estava estacionado em uma rua do bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Imagens de uma câmera de segurança registraram um homem mexendo no motor do veículo e, pouco depois, ligando o carro. A vítima, um homem que trabalhava como segurança e motorista de aplicativos, só percebeu o furto oito horas depois. O carro, ano 2018, estava sendo financiado e o dono ainda estava pagando a segunda das 48 parcelas. Veja a reportagem completa no vídeo acima.