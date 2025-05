Câmeras do Olho Vivo registram momento em que trio tenta furtar motos em BH

A polícia flagrou pelas câmeras de segurança do Olho Vivo o momento em que três homens estavam furtando motos na manhã dessa terça-feira (27), no bairro Santa Efigênia, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Dois dos ladrões tentaram fugir, mas foram detidos, incluindo um adolescente de 17 anos. Esse segundo invadiu uma casa, mas foi surpreendido por cães. Todos os suspeitos já tinham passagens no sistema prisional. O terceiro envolvido ainda não foi encontrado.



