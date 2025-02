Câmeras flagram idoso sendo rendido por ladrões e jogado no chão em Uberaba (MG)

Um idoso, de 69 anos, foi rendido com um mata-leão durante um assalto em Uberaba, a 481km de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram a ação violenta. O idoso caminhava pela rua, quando foi surpreendido por um homem. Em seguida, a vítima foi jogada no chão e outros dois homens se juntaram a ação e começaram a revistar as roupas do idoso.



Após o assalto, a vítima foi deixada no meio da rua. O homem ficou descalço e com as calças desabotoadas. O trio fugiu levando R$50 e um controle de portão. A polícia identificou um dos suspeitos. Inicialmente, ele negou o crime, mas, depois da abordagem, confessou ser o homem de roupa preta nas imagens. A irmã dele, que estava com ele no momento da prisão, informou quem seriam os outros dois envolvidos, mas o suspeito não foi preso, já que o prazo para flagrante tinha expirado.



Em meio às investigações, outro homem foi preso durante uma operação contra o tráfico de drogas. Ele também confessou o assalto e indicou os demais envolvidos. Com ele, foram apreendidas 14 pedras de crack e R$20.