Câmeras registram companheiro de caseiro desaparecido deixando casa onde moravam na Grande BH

O caseiro Agostinho Dias de Assis, caseiro de 66 anos, está desaparecido desde 17 de maio. O sobrinho encontrou sua casa arrombada e revirada ao visitá-la. Agostinho trabalhava em um condomínio de luxo em Jaboticatubas, na Grande BH. Imagens de câmeras de segurança do local registraram o companheiro do caseiro chegando no imóvel onde moravam às 4h40 e saindo às 7h com uma sacola em mãos. Um vizinho relatou que o homem, apontado como suspeito pelo desaparecimento de Agostinho, mudou seu comportamento recentemente. Objetos como a televisão e o micro-ondas foram levados da casa. A família também desconfia do envolvimento do companheiro.



