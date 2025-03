Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta quarta (31) em BH

Começa, nesta segunda-feira (31) a campanha de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte. O município recebeu cerca de 87,5 mil doses e, em um primeiro momento, deverão tomar o imunizante as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; trabalhadores da saúde; idosos; gestantes e puérperas, mulheres com até 45 dias após o parto.



As doses de vacina estarão disponíveis em todas as regionais da cidade, sendo nos 153 centros de saúde da cidade, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em seis pontos extras. Para ampliar e facilitar o acesso, um dos locais terá funcionamento aos sábados, na parte da manhã.



Os endereços e horários de funcionamento das unidades podem ser verificados no portal da Prefeitura. O imunizante contra a gripe é trivalente e previne contra três vírus, o H1N1, o H3N2 e o vírus influenza B.



