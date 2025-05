Campanha nacional oferece descontos em combustíveis e produtos diversos em MG

Milhares de motoristas estão nas filas para abastecer durante o dia livre de impostos no Brasil. O desconto na gasolina pode chegar a 34%. Um posto de combustível, localizado no Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte, participa da campanha que ocorre nesta quinta-feira (29). Aproximadamente 10.300 litros serão disponibilizados com pagamento via PIX ou dinheiro. Além do combustível, cerca de 1.500 lojas oferecem descontos em outros produtos e serviços que podem chegar a até 70%.



