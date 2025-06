Carreta carregada com 900 botijões de gás tomba no Anel Rodoviário em Belo Horizonte

Uma carreta carregada com 900 botijões de gás tombou no Anel Rodoviário, nessa terça-feira (03), na altura do bairro Madre Gertrudes, região Oeste de Belo Horizonte. O veículo saiu de Betim, na Grande BH, e seguia para Manhuaçu, região Leste do estado. O motorista, que sofreu arranhões, dispensou atendimento médico e relatou que chovia forte no momento do acidente. Segundo ele, ao ser fechado por outro veículo, acabou caindo na canaleta da rodovia. A Polícia Rodoviária isolou parte da pista para prevenir saques e descartou risco de explosão, pois não houve vazamento. O acidente resultou em um congestionamento de 10 km na rodovia.



