Casa do vocalista da banda Akatu é invadida enquanto grupo gravava DVD em MG

A casa do vocalista da banda Akatu, Beg Candeia, em Lagoa Santa, na região Metropolitana de Belo Horizonte, foi invadida por criminosos. O cantor desabafou, na manhã desta quarta-feira (04), nas redes sociais.



Enquanto o cantor gravava um projeto musical em Belo Horizonte, criminosos entraram pela janela e furtaram televisores, joias, relógios, cinco pares de tênis, videogames e outros objetos, acumulando um prejuízo de R$ 80 mil.



"Eu vou reconquistar tudo, mas eu fico muito triste com isso porque eu só estava trabalhando. Eu não faço mal a ninguém", desabafou. A polícia já está investigando o caso com as imagens das câmeras de segurança.



