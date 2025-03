Casal é preso por receptação de celulares furtados durante carnaval em BH

Um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 31, foram presos no Centro de Belo Horizonte, suspeitos de receptação de celulares furtados durante o Carnaval. Com o casal, a polícia apreendeu 21 aparelhos celulares, quatro bolsas bloqueadoras de sinal, papel alumínio e dois carros. O local utilizado pelos criminosos como "quartel-general" era um estacionamento, onde os itens foram encontrados. Além dos celulares, os equipamentos para bloqueio de sinal indicam a atuação de uma rede criminosa especializada em furtos durante a folia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.