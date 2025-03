Caso Clara Maria: corpo de jovem assassinada em BH será enterrado nesta terça (18)

O corpo de Clara Venâncio, de 21 anos, será sepultado nesta terça-feira (18). O corpo será sepultado no Cemitério Bom Pastor, sem velório, em Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte. Uma cerimônia reservada à família deve acontecer antes do sepultamento.



O corpo de Clara Maria foi encontrado no dia 12 de março na rua Frei Leopoldo, no bairro Ouro Preto, localizado na regional da Pampulha de Belo Horizonte.A investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) aponta que ela foi brutalmente assassinada na noite de domingo (9) após sair do trabalho.



A Justiça de Minas Gerais decidiu converter de flagrante para preventiva a prisão de Thiago Schafer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel, suspeitos de matar a jovem. A decisão da juíza Alessandra de Souza Nascimento Gregório apontou fortes indícios de autoria e materialidade do crime, afirmando que a conversão seria necessária para "garantir a ordem pública".



Os réus eram primários, mas, diante da gravidade dos fatos, envolvendo planejamento prévio, brutalidade e ocultação de cadáver, e da repercussão midiática, a Justiça decidiu manter a prisão da dupla.



Os dois ficarão presos em celas diferentes e separadas dos demais detentos. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Thiago e Lucas estão sob custódia no Ceresp Gameleira, Região Oeste da capital mineira, desde quinta-feira (13).



