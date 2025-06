Comitiva visita obras de revitalização do Anel Rodoviário de Belo Horizonte

A comitiva composta pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), e o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), visitou o início das obras de revitalização do Anel Rodoviário, nessa segunda-feira (02), no bairro Califórnia, região Noroeste de Belo Horizonte. Esta é a última obra sob gestão federal antes da transferência para a prefeitura. As intervenções incluem troca do asfalto da rodovia e melhorias na sinalização, com um investimento de aproximadamente R$ 50 milhões. Renan Filho destacou que cerca de 300 a 400 toneladas de massa asfáltica estão sendo usadas para a recuperação e que as obras devem ser concluídas em setembro deste ano. A gestão municipal permitira à prefeitura realizar desde intervenções simples até grandes obras de engenharia. Recursos de R$ 60 milhões foram garantidos para a construção de dois viadutos, com previsão de conclusão até 2026, segundo Damião.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!