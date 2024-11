Corpo de influencer que morreu durante chuva forte é enterrado em Uberlândia (MG)

O corpo da influenciadora, de 28 anos, morta após ser arrastada pela enxurrada durante a chuva neste fim de semana em Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte, será enterrado nesta segunda-feira (25).



A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou a morte de Jhei Soares Martins como a primeira morte do atual período chuvoso no estado. Ela e o marido saíram do carro que estava sendo alagado na Avenida Rondon Pacheco e, após uma colisão com outro veículo, foram arrastados pela enxurrada. O marido sobreviveu. A influenciadora acumulava mais de 70 mil seguidores nas redes sociais.



“A trajetória da vida dela foi uma guerra muito boa. Ela conquistou vários sonhos, realizou vários deles, com a família e os amigos também”, falou a mãe dela, Betânia Aparecida Martins, durante o velório.



Segundo a Defesa Civil, apesar da forte chuva, a situação na cidade de Uberlândia está sob controle. Os serviços de energia elétrica, abastecimento de água, internet e telefonia não foram afetados e não há comunidades ilhadas nem rodovias obstruídas.



