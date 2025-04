Polícia investiga padaria de BH depois que três pessoas foram internadas com intoxicação

Uma idosa de 78 anos e um casal de namorados estão internados em estado grave com suspeita de intoxicação. As três pessoas começaram a passar mal depois de comer salgados de uma padaria do bairro Serrano, região da Pampulha, em Belo Horizonte.



“A suspeita é de que esse salgado, adquirido na padaria, que todos eles ingeriram, que fez mal e que estava com alguma substância que os intoxicou”, detalhou Cibele Alemar, sargento da Polícia Militar.



A mulher teve uma parada cardiorrespiratória depois de comer uma torta de frango e um salgado. Ela está internada no CTI de um hospital particular da capital mineira. A sobrinha da aposentada e o namorado dela tiveram os mesmos sintomas.



Segundo a polícia, foram os médicos das unidades de saúde que fizeram contato com os militares. Eles informaram que nos primeiros exames feitos pelos pacientes mostraram uma substância semelhante ao chumbinho no corpo da idosa. Já o rapaz e a jovem podem ter sido intoxicados por uma bactéria presente no alimento.



A padaria onde as vítimas compraram os salgados fica perto da casa da família. Há dois anos, uma criança morreu depois de comer um salgado no mesmo local. Segundo a polícia, depois desse fato, a padaria mudou de nome e de dono.



Peritos da Polícia Civil estiveram no estabelecimento e algumas mercadorias foram recolhidas para análise. Amostras da matéria prima usadas para fabricar os salgados foram apreendidas.



O proprietário da padaria foi conduzido até a delegacia para prestar depoimento. O homem disse que a torta foi feita no final de semana por um padeiro que ele contratou por alguns dias.



“Ele é um free-lancer. Ele trabalhou dois dias com o meu padeiro que estava saindo e que não está mais, que não ia ficar mais com a gente, e trabalhou lá por mais seis dias”, detalhou o dono da padaria.



A Polícia Militar procurou o funcionário, mas ele não foi localizado. O empresário está assustado com o que houve e espera que os fatos sejam esclarecidos.



“Espero que eles melhorem. É o que eu mais espero, que eles fiquem bem e que isso tudo seja esclarecido porque, querendo ou não, é o meu comércio e eu vivo disso”, concluiu o empresário.