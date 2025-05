Corpos de mãe e avó encontradas mortas em apartamento serão enterrados nesta quarta-feira (14)

Os corpos de Cristina Lúcia Bastos Teixeira, de 68 anos, e Daniela Teixeira Antonini, de 42 anos, serão enterrados hoje no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Elas foram encontradas mortas na última sexta-feira (09) em seu apartamento no bairro Barro Preto. A filha de Daniela, Giovana Antonini Vasconcelos, de um ano e onze meses, foi enterrada no sábado anterior em Sabará, na Grande BH. A Polícia Civil investiga as causas das mortes após encontrar indícios de intoxicação no local, incluindo bandejas com carvão queimado. As vítimas foram descobertas após a síndica do prédio, acionada por familiares, detectar um forte odor vindo do apartamento. Os quatro cães da família também foram achados mortos junto aos corpos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!