Criança de 4 anos atropelada na faixa de pedestres por uma moto segue internada em BH

O menino, de 4 anos, que foi atropelado por uma motocicleta, na tarde dessa quinta-feira (22), permanece internado em um hospital particular em Belo Horizonte. A vítima estava atravessando a faixa de pedestre quando um motociclista na contramão o atingiu no cruzamento entre as ruas Jonas Lins de Oliveira e Luiz Chagas de Carvalho, no bairro Dona Clara, região da Pampulha, em Belo Horizonte. A criança sofreu ferimentos leves e está em observação em um hospital particular. A Polícia Militar registrou a ocorrência.



Uma especialista em trânsito analisou o local do acidente e destacou que o trecho é bem sinalizado, com placas indicando sentido proibido e parada obrigatória. "É o tipo de acidente que pode ser evitado se pedestre e condutor tivessem mais atenção no trânsito," ela comentou, reforçando a importância de cuidados redobrados tanto para motoristas quanto para pedestres.



