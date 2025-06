Dois homens são flagrados furtando portão de prédio em bairro nobre de Belo Horizonte

Câmeras de segurança flagraram o furto de um portão de alumínio em um prédio, na madrugada desse domingo (15), no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime ocorreu por volta de 1h, quando dois homens removeram o portão em instalação e o levaram com a ajuda de um carrinho.



O síndico do condomínio destacou que essa instalação visava aumentar a segurança dos moradores, que já enfrentaram outros furtos na região. O prejuízo está estimado em R$ 10 mil. A Polícia Civil vai investigar o caso.



