Dois homens são presos em BH por roubarem celular de mulher que esperava carro de aplicativo

Dois homens foram presos suspeitos de roubar o celular de uma mulher que aguardava um carro por aplicativo no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Eles foram identificados graças a câmeras de segurança que os flagraram em uma moto vermelha. Durante o crime, a vítima foi agredida e sofreu escoriações. Os homens, de 20 e 22 anos, confessaram o roubo e mencionaram a venda do aparelho. Além da moto, R$ 690 em dinheiro e dois celulares foram apreendidos. O tenente responsável pelo caso alertou para os cuidados ao usar o celular na rua, destacando a importância de prestar atenção ao redor e só ativar o aparelho quando o carro de aplicativo estiver próximo.



