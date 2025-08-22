Dois homens são presos por tentativa de feminicídio em Minas Gerais

Em Bocaiuva, a xx km de Belo Horizonte, dois homens foram presos suspeitos de envolvimento em uma tentativa de feminicídio. Um homem de 45 anos, com passagens pelo sistema prisional, é acusado de atirar na ex-companheira Lidiane de Oliveira Souza, atingindo-a no rosto. Ele foi identificado por câmeras de segurança ao deixá-la no hospital e posteriormente fugiu. O segundo suspeito esteve no local para entregar os pertences da vítima. A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38, munições, drogas e o veículo utilizado na fuga. Lidiane permanece em coma, enquanto a polícia investiga o caso, que é mais um dos 95 registrados nos primeiros meses de 2025 em Minas Gerais.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!