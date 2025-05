Dois irmãos são encontrados mortos com tiros em quadra esportiva de Belo Horizonte

Dois irmãos foram mortos a tiros, na noite deste domingo (25), no Morro do Querosene, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, o crime está relacionado com o tráfico de drogas.



De acordo com parentes das vítimas, quatro pessoas da mesma família já teriam sido assassinadas nos últimos anos. Os corpos dos dois irmãos foram localizados em uma quadra poliesportiva.



Segundo a polícia, várias cápsulas de munição calibre 9 milímetros foram encontradas ao lado dos corpos de Jeffeisson Bernardes Costa, de 30 anos, e de Leandro Bernardes Costa, de 29.



De acordo com os familiares, os irmãos andavam sempre juntos e não tinham o costume de frequentar o local.



O helicóptero da Polícia Militar foi chamado para fazer buscas na região em busca de um possível suspeito. Mas, até o momento, ninguém foi preso.