Duas pessoas ficam feridas após motorista de carro de luxo perder controle e bater em BH

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de luxo, na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. O motorista e a namorada tiveram ferimentos leves. O veículo descia uma rua do bairro quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu na garagem de uma casa. O impacto foi tão forte que os airbags foram acionados e parte do piso da garagem foi arrancado. Um morador de 72 anos, que dormia no momento da batida, acordou assustado com o estrondo. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado por militares do Corpo de Bombeiros. Por estarem muito abalados, o casal não conseguiu relatar o que aconteceu. Eles foram encaminhados para o hospital.



